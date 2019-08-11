РИАМО - 11 авг. В Москве 19 сентября откроется выставка фотографий известного фотожурналиста Гарри Бенсона, она будет проходить в Центре фотографии имени братьев Люмьер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Снимки, созданные Бенсоном, стали известны на весь мир. Его работы публиковали Life, Vanity Fair, People, Time и другие известные журналы. <…> В его объектив попали президенты США от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы и Дональда Трампа. Но самую большую известность Бенсону принесли снимки группы The Beatles», — говорится в сообщении.

Фотографии The Beatles составят основу выставки. Бенсон работал с группой с 1964 по 1966 годы. Он снимал их концерты и поездки.

В экспозиции покажут культовые кадры, среди которых фотографии участников группы с 22-летним Муххамедом Али и «Битва подушками», вошедшая в список ста самых значимых фотографий журнала Time, а также снимки громких событий, таких, как марши за гражданские права.

«Я хочу, чтобы в моих фотографиях чувствовалась спонтанность. Мне нравится давать возможность людям быть такими, какие они есть. Я не хочу диктовать им, какими они, как мне кажется, должны быть», — рассказал фотограф.

19 сентября в 19:00 пройдет встреча с Гарри Бенсоном. 21 сентября в 16:00 состоится авторская экскурсия по выставке.

Экспозиция будет работать до 19 января 2020 года.