РИАМО - 11 авг. В Московской области на Рижском шоссе произошло столкновение легковой машины, грузового автомобиля и микроавтобуса, в ДТП погибли четыре человека и семь человек пострадали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«По предварительной информации в 19:15 сегодня на 159 километре Рижского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля, грузового автомобиля и микроавтобуса. В результат ДТП четыре человека погибли, семеро получили травмы», - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа.

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