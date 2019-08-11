РИАМО - 11 авг. В Москве на 6-м километре МКАД произошла дорожная авария с участием машины «Газель» и мотоцикла, в ДТП погиб один человек, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«На внутренней стороне 6 километре МКАД около 15:00 столкнулись «Газель» и мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняются.