РИАМО - 11 авг. В поселке Коммунарка подходит к концу строительство одного из самых больших в Москве коммуникационных коллекторов, работы выполнены на 75%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Он обеспечит электричеством, теплом, водой, интернетом, телефонной связью один из социально-деловых кластеров — административно-деловой центр (АДЦ) «Коммунарка». Протяженность коллектора — 3,2 километра, он проложен на глубине 11 метров. В нем будут проходить кабели связи, электроснабжения, трубопроводы отопления и водоснабжения», — говорится в сообщении.

Контролировать работу коллектора будут через современный диспетчерский пункт.

Строительство объекта началось в мае 2018 года. Планируется, что в начале 2020 года он будет полностью готов.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что основной целью строительства коллектора на территории АДЦ «Коммунарка» является создание условий для совмещенной прокладки различных инженерных коммуникаций. За работы на объекте и его эксплуатацию отвечает ГУП «Москоллектор».

«Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание развитию новых территорий. Так, в Троицком и Новомосковском округах в скором времени появится 12 социально-деловых кластеров, так называемых точек роста. Административно-деловой центр «Коммунарка» — один из них», — отмечается в сообщении.

На территории АДЦ «Коммунарка» строят дороги, инженерные сети, добраться сюда можно и на метро благодаря недавно открытому участку «красной» ветки. Скоро здесь появятся общественные здания, бизнес-центры, новые жилые дома, социальные объекты. Здесь смогут жить около 200 тысяч человек.