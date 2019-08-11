РИАМО - 11 авг. Примерно на 80% выполнены работы по возведению деревянной части платформы «Черное» в Балашихе по направлению из Москвы, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Завершить работы и возобновить остановку электричек из Москвы планируется к утру 12 августа», — говорится в сообщении.

Ночью 11 августа произошло частичное разрушение платформы. Площадь разрушения составила 180 квадратных метров.

Для пассажиров запустили компенсационный автобусный маршрут, который связывает платформу «Черное» и остановочный пункт «Заря».