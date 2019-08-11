РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В подмосковном Подольске неизвестные завалили русло реки Петрица бревнами, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что в районе моста через реку Петрицу в русле реки неизвестные свалили распиленные бревна и попросил убрать завал. Министерство экологии и природопользования Московской области рассмотрело обращение.

«Работы по расчистке реки не предусмотрены государственной программой Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017- 2026 годы». Не требуется изменения дна и берегов водного объекта, достаточно санитарной очистки. Администрацией муниципального образования городского округа Подольск проведет санитарную очистку реки в рамках решения вопросов местного значения в срок до 22 марта 2020 года», - сказал заместитель министра министерство экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

По его словам, решение этого вопроса в компетенции органов муниципальной власти.