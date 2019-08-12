РИАМО – 12 авг. В Подмосковье в понедельник начнется обязательный этап личных презентаций проектов, поданных на соискание премии губернатора региона, первые мероприятия проведут в Воскресенске, Кашире и Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Ранее состоялось первое заседание совета по присуждению ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 2019 года. На официальном сайте премии завершился прием заявок на участие в конкурсе на соискание премий.

«По итогам заседания председателем совета по присуждению премий в текущем году избран ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист РФ Евгений Князев, который уже не первый год возглавляет совет. Его заместителем собравшиеся избрали председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, члена Общественной палаты Московской области Галину Маланичеву, а секретарем совета – председателя Московского областного молодежного парламента, члена Общественной палаты Московской области Петра Ульянова», – отмечается в сообщении.

Князев поблагодарил собравшихся за переизбрание его в должности председателя совета по присуждению ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» и поделился опытом оценки проектов с новыми членами совета.

Также на заседании был утвержден график обязательных презентаций проектов авторами. Он размещен на официальном сайте премии Наше-Подмосковье.РФ в разделе «Презентации». В понедельник презентации пройдут в Воскресенске, Кашире и Одинцовском городском округе.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева отметила, что на официальном сайте премии зарегистрировано более 22 тысяч проектов.

«Наиболее активно заявки на участие в премии подавали жители Одинцовского городского округа, городов Люберцы, Химки, Солнечногорск и Щелково. Самой распространенной стала номинация «Творчество и духовное наследие», за ней идет номинация «Прорыв», следом – «Экология». Всего за проекты в текущем году отдано порядка 75 тысяч голосов. В понедельник начнется следующий этап реализации премии – участие заявителей в обязательных презентациях проектов в муниципалитетах и доме правительства Московской области. Он продлится до 20 сентября текущего года», – разъяснила она.

Презентации проводятся в целях проверки достоверности представленной информации. Данная процедура является обязательной для всех соискателей. В день презентации соискатель должен иметь при себе паспорт или его копию, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории Московской области.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

Принять участие в конкурсе на соискание премий могут совершеннолетние граждане РФ, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Московской области, реализующие или уже реализовавшие социально значимый проект на территории Подмосковья.

За шесть лет проведения конкурса на соискание ежегодных премий более 230 тысяч жителей Подмосковья приняли в нем участие, 11778 заявителей получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.