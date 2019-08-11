РИАМО - 11 авг. Представители Подмосковья стали обладателями золотой и бронзовой медалей соревнований на чемпионате Европы по прыжкам в воду, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит с 5 по 11 августа в Киеве.

«Виктор Минибаев в паре с Екатериной Беляевой завоевал награду высшей пробы в синхронных микс-прыжках с десятиметровой вышки. Российская пара набрала 320,7 балла, превзойдя спортсменов из Великобритании (303,6) и Германии (287,76)», — говорится в сообщении.

Еще одна спортсменка из Подмосковья Кристина Ильиных с результатом в 263,05 балла стала третьей в прыжках с метрового трамплина. Первую строчку заняла еще одна представительница сборной России Виталия Королева (266,7), второе место досталось спортсменке из Украины Елене Федоровой (263,45).

«Виктор Минибаев и Кристина Ильиных являются одними из сильнейших спортсменов по прыжкам в воду в России. Они не только имеют постоянную прописку в составе национальной сборной на различных международных соревнованиях, но и подтверждают свой высокий уровень на нынешнем чемпионате Европы в Киеве. В их активе уже есть медали этого первенства, к которым они прибавили очередные награды», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.