РИАМО - 11 авг. Главное следственное управление СК России прокомментировало ситуацию с задержанием Дмитрия Васильева по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, следователи не принимали решения отбирать у него медицинские препараты, сообщается на официальном сайте СК РФ.

«При проведении допроса Васильева в присутствии его адвоката следствием была допущена к фигуранту бригада скорой медицинской помощи в связи с его жалобой на состояние здоровья. Врачи после осмотра задержанного и оказания необходимой помощи констатировали отсутствие препятствий для направления его в ИВС. При этом следователем не принимались решения об отобрании препаратов у подследственного», — говорится в сообщении.

Следствию известно о том, что персоналу изолятора временного содержания рассказали о наличии у Васильева проблем со здоровьем. 10 августа Васильева госпитализировали из изолятора в одну из столичных больниц.

«Учитывая нахождение фигуранта на лечении и в целях соблюдения его прав следствием было принято решение не доставлять его в зал судебного заседания для рассмотрения ранее заявленного ходатайства об избрании меры пресечения, в связи с чем и последовало судебное решение об оставлении ходатайства без рассмотрения», — говорится в сообщении.

В воскресенье Васильева выписали из больницы.

В СК заявили, что заболевание Васильева не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности, «так же как и не мешало ему участвовать в противоправной деятельности 27 июля».

Васильев может стать тринадцатым по счету обвиняемым в деле о массовых беспорядках. Ни один из фигурантов дела вину не признает. Расследованием дела занимается центральный аппарат СКР.

Несогласованная акция протеста прошла в Москве 27 июля после того, как окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. По данным МВД, на ней задержали 1074 человека, было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Еще одна несогласованная акция прошла через неделю, 3 августа, тогда задержали 600 человек.