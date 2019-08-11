РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Главное управление государственного строительного надзора Московской области подало в суд на застройщика ООО «Жилсоцстрой» из подмосковного Подольска за плохую консервацию строительной площадки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что на строительную площадку домов № 41 и 43 в микрорайоне Климовск на улице Школьная могут легко попасть дети, там проводят время бомжи, что создает угрозу жизни и здоровью граждан. Он отметил, что застройщик не обеспечивает охрану строительной площадки, в заборе есть проходы. Заявитель попросил принять меры и обязать руководство компании-застройщика ООО «Жилсоцстрой» обеспечить охрану строительной площадки.

«В настоящее время строительство двух жилых домов №№ 41 и 43 на улице Школьная не ведется. Застройщик направил в Главное управление уведомление о приостановлении строительства с 21 августа 2017 года, при этом не обеспечил консервацию объектов. За это ООО «Жилсоцстрой» привлекли к административной ответственности и выдали предписание об устранении нарушений, но оно не было исполнено», - сообщил начальник управления специальных видов надзора и надзора за эксплуатацией объектов недвижимости Главгосстройнадзора Московской области Виктор Панкратов.

Он добавил, что возбуждено дело об административном правонарушении, оно направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.