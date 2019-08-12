Многие современные мамы стараются не засиживаться в декрете и поскорее выйти на работу, хотя в целом декретный отпуск в России всегда считался делом святым. В отличие, например, от Франции, где выйти на работу спустя три месяца, чтобы не потерять квалификацию, а чадо сдать на руки няне-филиппинке и отдавать ей же почти всю зарплату, – норма. О том, чем приходится жертвовать ради декрета, как удачно из него выйти и не выпасть из жизни, РИАМО рассказали жительницы Московского региона.

Набор для новорожденных «Я родился в Подмосковье»>>

Варвара, 35, журналист, двое детей:

© из личного архива Варвары

«Моя мама говорит, мы с вами сидели и молчали, а дети вырастут – идите куда хотите, покоряйте свой Эверест!

А дети вырастут – это когда? Мне кажется, это даже не 18 лет.

В первом декрете я просидела три года, спокойно вышла на работу и вроде бы все успевала. Со вторым декретом вышло сложнее – на работе меня уже никто не ждал, потому что наша компания была ликвидирована. Чтобы у детей и собаки было пространство и чистый воздух, я уговорила мужа переехать из Москвы в Подмосковье, тем самым удлинив свой путь к потенциальной работе и привычным удовольствиям. Бегать по выставкам, концертам, кофейням и паркам с подружками стало сложнее.

Периодически я искала работу, но тут или не совпадали зарплатные ожидания – получать 40 тысяч, как стажер или выпускник вуза, совсем не хотелось, или требования к соискателям были запредельные, а профессионально в декрете я немного просела. Еще для меня было важно, чтобы дорога не занимала больше двух часов, и график, чтобы успевать отводить и забирать ребенка из сада.

Помыкавшись на hh, я стала фрилансером. Но для меня это не работа, а способ оплаты многочисленных детских потребностей.

Временами меня «накрывает», насколько всего хочется прямо сейчас! Спасают путешествия семьей, вылазки на концерты и встречи с друзьями, но потом «накрывает» опять, и так по кругу. Достойно выйти «в люди» или сходить на собеседование для меня сейчас проблема, потому нечего надеть! Платья, сумки, пальто, обувь на каблуках – в декрете все это не нужно, поэтому и уходит из гардероба. Маникюр-педикюр-прическа в порядке у меня бывают тоже не всегда, а «по случаю».



До появления детей мы с мужем были заядлыми походниками – облазили Камчатку, Алтай, Кавказ. Из-за первой беременности нам пришлось отказаться от тура в Индию, о котором я давно мечтала, так как учила хинди в универе. Походы с маленькими детьми у нас были – и это был трэш. Теперь отдых у нас строится так: «матрасная» часть плюс походная.

Один родитель на пляже с детьми, второй – бежит покорять какой-нибудь вулкан.

Еще мы полюбили автопутешествия – так можно пожить и в палатке, и в отеле.

Сейчас детям 12 и 5 лет, они требуют очень много внимания и времени. Кружки, собрания, врачи, детские праздники и еще куча дел – всем этим можно заниматься 24 на 7. Рефлексировать по поводу работы я продолжаю, понимая, что прямо сейчас не могу все бросить и побежать на свой Эверест. И если честно, одной мне туда уже не очень-то хочется».

Когда мама вышла на 5 минут: что может произойти, если ваш ребенок затих>>

Анна, 30, фотограф, один ребенок:

© из личного архива Анна

«Осенью 2012 года я вышла на работу мечты – и почти одновременно аист принес радостное известие. Коллектив – мечта, каждый день – в кайф. Правда, иногда приходилось носить кофры с техникой по 15 килограммов.

В итоге на пятом месяце я уволилась и уехала в деревню. Мамочки-карьеристки могут достать тухлые помидоры. Кстати, муж тоже остался без работы.

Это были самые счастливые месяцы! Когда родилась дочь, муж нашел работу недалеко от деревни. Полтора года чистого кайфа материнства! Никакая работа мне была не нужна. При этом я не отказывала себе в удовольствии снимать свадьбы и детские каталоги, как бесплатно, так и за деньги. Дочка все время была со мной, и я даже не допускала мысли о том, что могу кому-то ее оставить. Мой мозг всецело охватил гормон материнства. Но по возвращении в Москву он быстро проветрился.

© из личного архива Анна

Меня крутило и рвало, плющило и потрясывало, как я хотела работать и путешествовать!

С ребенком покорять вершины, переплывать моря, увидеть Тур Эйфель вживую и подергать питона за хвост. Но работа не шла, ребенок дома, от сада мы отказались из-за обилия других интересных занятий. Назревал огромный внутренний конфликт, который начинал расшатывать и семью. Я перестала себя чувствовать человеком на коне с фотоаппаратом...

На помощь пришла знакомая, я поснимала ее для домашнего архива, потом еще, потом для сайта, потом стали обращаться ее друзья... И – дзен вернулся! Я стала чувствовать себя, человеком! Главное не бояться признаваться себе в своих желаниях. И с детьми, и без, можно быть на коне, и за компом, и на работе».

Алина, 33 года, двое детей:

«Мы с мужем сразу решили – если рожаем ребенка, то всю ответственность берем на себя. Ни на бабушку, ни на дедушку, ни на няню ничего сваливать не будем!

Няня – это вообще чужой человек. Я не хочу, чтобы мой ребенок был похож на няню.

Никакая работа не стоит того, чтобы оставить на воспитание ребенка другим людям. Поэтому, как только родились дети, я бросила работу, и почти 10 лет занимаюсь ими.

Конечно, временами, как и всем мамам, мне не хватает работы, самореализации, но потом я смотрю на детей и понимаю – что здесь я нужнее. Когда мои дети вырастут, они никогда не услышат от меня: «Я на вас всю жизнь положила, не работала, ночей не спала!..»

Всегда можно найти альтернативы. Знакомые мамы пекут тортики за заказ, вяжут на продажу. Мой бывший шеф пошел на уступки и иногда подкидывает мне работу.

Полноценная работа нужна незащищенным женщинам, когда муж считает каждую копейку, когда в семье нет денег, или, когда семья на грани распада.

На самом деле, женщинам с детьми нужна совсем не работа. Чтобы не погрязнуть в быте, нужно просто не забывать о себе как о женщине. Покупать красивое белье, ходить на маникюр, встречаться с подругами. Мне помогает перезагрузиться шоппинг или просто поход за продуктами в одиночестве.

Жаль, что многие мамы комплексуют и чувствуют себя неполноценными, потому что занимаются домом и семьей. Активные работающие мамы, которые вроде как успевают все, бросают косые взгляды. На самом деле, жаль этих работяжек, они не успевают ни на работе, ни дома, и в конце концов признаются, что хотели бы не работать, а быть дома с детьми».

Из Москвы в Айову: выйти замуж через «Тиндер» и разочароваться в свободе>>

Мария, 32 года, редактор, писатель, один ребенок:

«Для одних декрет – это возможность отдохнуть от работы и «отсидеться» дома, а для других – карьерный провал и стагнация. Второе – это как раз мой вариант.

Выйдя в декрет, я через три дня нашла халтурку. Не то чтобы я очень нуждалась в деньгах, но ощущение того, что я не работаю, было просто невыносимым.

После рождения ребенка самореализация просто фонтанировала. Я писала статьи в онлайн-журнал о хорроре, участвовала в книжном марафоне и была его админом, пошла на курсы рисования, писала рассказы-ужастики и издала сборник с другими ребятами. Плюс много чтения, пара татуировок, бег, йога и вышивание крестиком. Очень хотелось делать что-то, что оценят другие, и конечно, постить фоточки в соцсети.

Жизнь не позволяет просто сидеть дома, воспитывать ребенка и быть счастливой. Приходится быть лучше, гнаться за призрачным идеалом, порой загоняя себя в нервное истощение и послеродовую депрессию. В общем, в декрете трудно, а трудоголикам – особенно».

«Я плохой папа, потому что мои родители развелись» — 30‑летние о последствиях разводов>>

Елена, 36, инструктор по йоге, двое детей:

© Александр Яковлев

«У меня дети-погодки. Это было осознанное решение, поэтому я представляла, какой трэш меня ждет. Но не до конца понимала масштабы. Первые годы после рождения второго ребенка я практически не помню.

Это время как-то смазалось в моей памяти, потому что каждый день был похож на предыдущий – сплошные горшки и кашки.

Бабушек «на подхвате» у нас не было, но были няни. Правда, они приходили всего на несколько часов в день. Было тяжело, но как раз во время этого тяжелого декрета я поняла, чем хочу заниматься в жизни. Я стала активно заниматься йогой, причем изучала йогу не как ученик, а с точки зрения преподавания. В результате получила международный сертификат инструктора по хатха-йоге и могу преподавать в любой стране мира. Одновременно я развивала свою йога-страничку в Instagram lena_yoga, где сейчас более 10 тысяч подписчиков. Конечно, все это приносит мне большое удовлетворение. И это намного интереснее, чем то, чем я занималась раньше.

© Александр Яковлев

Я считаю, что из любой ситуации в жизни надо извлекать «плюшки» для себя. В этом плане декрет – прекрасное время для женщины осознать себя по-новому, притормозить и отдохнуть. Потому что до этого ты жила в цейтноте, бесконечной суете якобы важных дел. В декрете ты можешь действительно услышать себя.

Как ни парадоксально, именно в декрете я научилась ставить себя на первое место. Ни детей, ни мужа, а именно себя и свои потребности.

Может, многие сочтут этот совет вредным, но именно это позволяет тебе не превратиться в тетку в засаленном халате.

Я уверена, в декрете нельзя отказывать себе в удовольствиях – покупать красивое белье, дорогую косметику и любимые вкусняшки. Себя надо баловать. Ведь удовлетворенность жизнью и собой у мамы проецируется на детей. Они видят счастливого человека и сами становятся такими».

Москвички о научной карьере: «Это лучше, чем офис от звонка до звонка»>>

Ольга, 43, имидж-консультант, мама пятерых детей:

© из личного архива Ольги

«У меня сын и четыре дочки. Сейчас все уже в школе, но в сумме лет 10 я пробыла в декрете. Сейчас уже сложно вспомнить, как жилось до детей, и сколько времени я себе уделяла. А вот отношение к себе поменялось сильно. Гордость и ощущение реальных достижений, а не надуманных. Более ответственное отношение к своему здоровью и образу жизни. Дети продлевают жизнь – ты начинаешь правильно питаться, приходишь к режиму, спорту. Учишься фильтровать информацию.

Вопреки мнению, что женщина в декрете на себя «забивает», я стала себя любить, научилась о сама себе сама заботиться, а не ждать этого от мужа или государства.

Это странная идея, что кругосветка принесет счастье, а дети его лишают. Ты либо учишься генерировать счастье внутри себя, либо нет.

Не помню, чтобы я от чего-то отказалась в плане мечты и хобби. Разве что от сомнительного удовольствия ночных посиделок с друзьями. Наконец-то появилась возможность их осуществить. Рисование, фотография, горные лыжи, традиционная культура, рукоделие, история, мода, психология и многое другое. За время декрета я обрела прекрасных единомышленников и 90% моих друзей – это друзья по «детским» интересам. Я успела поработать учителем истории, сейчас работаю экскурсоводом и имидж-консультантом. Заняться имиджем меня побудил условный выход на работу и четыре дочки. На тему одежды очень интересно с ними общаться.

Пока дети маленькие, особенно когда были маленькие двойняшки, времени на себя не было. Но сейчас, когда они уже в школе, я могу на двух работах работать.

На самом деле, страхи перед декретом обоснованы. Я понимаю девушек, которые привыкли жить в свое удовольствие и не хотят менять образ жизни. Дети – это выход из растительного образа жизни в человеческий, от выдуманных проблем – к реальным. Ощущения примерно, как школа после детского сада. Сложно, но обратно уже не хочется!».

Как изменится список неженских профессий с 2021 года>>