РИАМО - 11 авг. На севере Москвы произошел пожар в многоэтажном доме, загорелась квартира на седьмом этаже, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Пожар случился в доме №13 по Конаковскому проезду. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:57.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение квартиры на седьмом этаже. Из горящей квартиры спасено два человека», — говорится в сообщении.

Огонь охватил 15 квадратных метров. В 16:21 пожар полностью потушили. Сведений о пострадавших не поступало.

В тушении возгорания участвовали 24 человека и шесть единиц техники.