РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска администрация Дома культуры «Металлург» отказалась хранить детские коляски и самокаты в помещении, это вызвало недовольство местных жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что в Доме культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский не организована крытая охраняемая парковка для самокатов и колясок. Внутри здания, где жители раньше оставляли самокаты, теперь запрещают это делать. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу качества предоставления услуг в МУК «Дом культуры «Металлург».

«По фактам, изложенным в обращении, проведена проверка. Учреждение не отвечает за сохранность вещей посетителей, но, согласно закону, должно соблюдать имущественные права путем хранения имущества (колясок, санок, велосипедов и прочего) в специальном месте. Согласно федеральным нормам, в Доме культуры предоставлено специальное место для хранения детского транспорта рядом с крыльцом учреждения, так как по закону это не обязательно должно быть помещение», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска Борис Денисов.

Он пояснил, что специальная парковка Дома культуры оборудована камерами видеонаблюдения.