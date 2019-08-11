РИАМО - 11 авг. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проконтролирует ситуацию с двухмиллиардным долгом дворника из Воскресенска, сообщает в воскресенье РИА Новости.

Женщина-дворник по решению суда должна выплатить около 2 миллиардов рублей Агентству по страхованию вкладов. Причиной сложившейся ситуации, по данным СМИ, стал договор, который женщина подписала, не зная о его последствиях, когда пыталась устроиться на работу. В итоге она стала учредителем фирмы, на которую оформили огромный кредит.

«В этом конкретном случае все оказалось достаточно банально: персональные данные человека «слила» налоговая служба. Что касается истории дворника из Воскресенска – ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключаться, дело я беру на личный контроль», — сказала Семенова.

Семенова отметила, что эта ситуация не единичная. Она рассказала, что сейчас идет следствие по похожему делу. В этом случае человек пытается доказать, что ни разу не был в городе, где на него оформлена компания, занимавшаяся отмыванием денег.

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