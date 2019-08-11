РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В подмосковном Подольске после жалобы жителя ликвидировали подтопление на пересечении улицы 43-й Армии и Красногвардейского бульвара, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что на пересечении улицы 43-й Армии с Красногвардейским бульваром произошло подтопление проезжей части и близлежащих дворов от до дома № 5 на улице 43-й Армии. Домодедовское РУАД № 4 рассмотрело обращение по вопросу подтопления участка автомобильной дороги в Подольске на улице 43-й Армии.

«Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Проведено комиссионное обследование указанной автомобильной дороги, в результате которого установлено, что подтопление произошло в результате обильных осадков. Работы по устранению подтопления выполнены, фотоматериалы прилагаются», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог № 4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.