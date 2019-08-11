РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина прошел спортивный фестиваль в честь Дня физкультурника, его посетили более 5 тысяч человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы администрации горокруга.

«В воскресенье, 11 августа, в парке имени Виктора Талалихина в Подольске прошел спортивный фестиваль ко Дню физкультурника, его посетили более 5 тысяч человек. Фестиваль начался в полдень, погода была солнечная, поэтому на праздник приходили семьями», - сказал сотрудник.

В программу вошли спортивные состязания и мастер-классы, соревнования по шахматам и воркауту, гиревой турнир, сдача норм ВФСК ГТО, легкоатлетический забег и праздничный концерт. Также в этот день состоялась выставка ретроавтомобилей и мототехники, можно было покататься на лошадях, сыграть в лазертаг, поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

День физкультурника отмечается в августе с 1961 года. Праздник получил широкое распространение в первые десятилетия советской власти благодаря внедрению лозунга «В здоровом теле – здоровый дух».

Мероприятия в честь праздника проходят во многих городских округах Подмосковья.