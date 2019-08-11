РИАМО - 11 авг. В Совфеде обвинили зарубежные структуры в манипуляции участниками митинга, прошедшего в Москве 10 августа, сообщает в воскресенье ТАСС.

Соответствующее заявление сделал председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«В частности, по полученной нами информации на 10 августа, наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве», - считает сенатор.

По его словам, люди получали на свои гаджеты информацию из источников, на которые они не были подписаны. Эта информация, по данным Климова, носила «явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов».

Он добавил, что такие технологии не получилось бы применить без участия западных организаций и что произошедшее не останется без внимания комиссии.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google не рекламировать несанкционированные акции на YouTube. В заявлении ведомства говорится, что некие структуры приобретают у YouTube рекламные инструменты для распространения информации о несогласованных акциях.

В минувшую субботу, 10 августа, после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы прошла несанкционированная акция. По данным МВД, было задержано 136 человек.