РИАМО - 11 авг. В окрестностях подмосковной деревни Семивраги прошел один из самых масштабных фестивалей Московской области – DME Open Air.

Фестивальная площадка в Домодедове на день превратилась в город со своей инфраструктурой, локациями и валютой, которую можно было заработать участием в конкурсах и потратить на сувениры.

Фестиваль приурочен ко дню рождения международного аэропорта «Домодедово». Праздник был призван не только развлечь посетителей, но и продемонстрировать ценности корпорации, которые она бережно хранит уже не один десяток лет.

Одной из таких ценностей для DME является семья. В праздничный день каждая семья на фестивале могла познакомиться с корпоративной культурой и внутренним устройством аэропорта «Домодедово». В рамках такого знакомства был организован целый парк профессий. Посетив его, гости смогли узнать о специалистах, которые работают в корпорации, и о том, чем они занимаются.

Также гости фестиваля DME Open Air смогли познакомиться с программой «Приток», нацеленной на обучение школьников и студентов, которые хотят работать именно в «Домодедове». Для образовательных целей на фестивальной площадке работал лекторий, где эксперты провели тренинги по здоровому образу жизни, личностному росту и другим темам.

Для детей и взрослых, предпочитающих рукоделие, было организовано более 20 различных прикладных мастер-классов, в том числе по созданию воздушного змея, аквагрима, по росписи тарелок и татуировкам хной.

Кроме того, гости фестиваля смогли узнать больше о технике, которая используется в аэропорту «Домодедово». Для этого была организована специальная выставка, экспонаты на ней можно было трогать и даже включать.

Для самых юных посетителей фестиваля организовали детский городок. Кроме того, на фестивале работал ЗАГС, который проводил выездную постановочную регистрацию брака. Также работали театральные, танцевальные, баскетбольные и футбольные секции.

Мероприятие было организовано силами сотрудников аэропорта «Домодедово».