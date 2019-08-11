РИАМО - 11 авг. В Москве идет строительство самого большого крытого парка развлечений в Европе, самой большой школы в России и высокотехнологичного медцентра, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице строится все больше комфортного жилья с благоустроенными дворами, развивается транспортная сеть, появляются новые больницы, детские сады, школы и современные общественные пространства», - добавляется в материале.

Кроме того, полным ходом идет строительство Некрасовской линии метрополитена. Первый ее участок открыли в июне — заработали станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Строительство второго участка от «Авиамоторной» до «Косина» планируется завершить в 2019-2020 годах.

Также в столице строится Большая кольцевая линия метро. Идея ее создания возникла в 1985 году, но в силу многих причин к реализации проекта не приступали, строительство началось только в ноябре 2011 года. Длина ветки вместе с уже построенным участком «Каховская» — «Каширская» составит 70 километров, на ней расположится 31 станция. Замкнется новое кольцо в 2023 году.

Также столица получит экспериментальную школу, которая строится на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Школа станет крупнейшим образовательным учреждением в России, в ней смогут учиться более 2,5 тысяч детей.

Строительство школ и детских садов идет во всех округах Москвы. С начала этого года в эксплуатацию уже ввели 14 объектов на 3690 мест. Всего же в ближайшие три года в городе появится более 80 новых образовательных учреждений.

Также в Коммунарке появится медцентр «Новомосковский». Он станет самым высокотехнологичным и одним из крупнейших лечебных учреждений города. В его составе будут работать детская и взрослая больницы, перинатальный, лечебно-диагностический и амбулаторный центры. Первую очередь центра планируется завершить до конца года.

В Нагатинской пойме Москвы строится тематический парк «Остров мечты» — крупнейший крытый парк аттракционов в Европе. В нем будут работать около 7,5 тысяч человек. Первым заработает крытый тематический парк развлечений площадью 292 тысячи квадратных метров. Гости смогут покататься на аттракционах для детей и взрослых, посетить магазины сувениров, тематические кафе и рестораны. В число объектов первой очереди также войдут ландшафтный парк, паркинг, кинотеатр и концертный зал.

На территории бывшего ЗИЛа создается новый городской квартал. В общей сложности здесь построят около 5 миллионов квадратных метров недвижимости. Транспортную и пешеходную доступность строящихся объектов обеспечат порядка 35 километров новых дорог. Сегодня можно сказать, что это крупнейший проект реорганизации промзоны не только в Москве, но и в Европе.

Кроме того, в Москве строят два дублера Кутузовского проспекта, проводят интеграцию радиальных направлений МЖД с Московским центральным кольцом, готовятся к открытию первых Московских центральных диаметров и ко вводу многофункционального плавательного центра в «Лужниках». Также идет строительство около 120 домов по программе реновации. Развиваются и новые территории Москвы.