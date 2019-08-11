РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. В подмосковных Люберцах провели шахматные соревнования, в которых во взрослом турнире победил Алексей Горбатов, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета Люберец.

10 августа, в День физкультурника, в Малаховке на стадионе «Труд» были проведены шахматные соревнования. Несмотря на погодные условия, в турнире участвовало более 50 человек.

«В основном взрослом турнире победил международный мастер Алексей Горбатов. Второе место у Григория Русакова, и третье место у Виктора Евстигнеева», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в детском турнире победил Алексей Чернышов. Все победители и призеры в разных номинациях получили кубки, медали и грамоты.