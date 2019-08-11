РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 авг. Сотрудники ГИБДД в городском округе Королев не выявили пьяных водителей во время рейда «Нетрезвый водитель», всего за выходные проверили более 150 водителей, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

В Королеве проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В минувшие пятницу, субботу и в воскресенье прошли внеплановые мероприятия. Рейд провели сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев.

«В ходе внепланового оперативно-профилактического мероприятия было проверено более 150 водителей. Пьяных водителей не выявлено. Мы использовали метод массовой проверки, проверяли максимальное число автомобилей за короткий промежуток времени. Досмотрели порядка 20 автомобилей», – сказал Адамов.

Он добавил, что 10 иностранных граждан были доставлены в дежурную часть за нарушение паспортно-визового режима.

Инспекторы напоминают об ужесточении наказания за езду в нетрезвом виде. За причинение тяжкого вреда здоровью, если установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, теперь может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. А за ДТП в пьяном состоянии со смертельным исходом - до 15 лет лишения свободы.