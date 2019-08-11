РИАМО - 11 авг. На территории Подмосковья до утра 12 августа объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. В Московской области его объявили из-за тумана 12 августа с 03:00 до 09:00. В Москве предупреждение об опасности погоды пока не требуется.

Такой же уровень опасности погоды объявили на территории Брянской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Орловской, Курской, Липецкой и Белгородской областей. На остальной территории ЦФО предупреждение о погодной опасности не требуется.

На следующей неделе в Московском регионе ожидается потепление до плюс 26 градусов, но при этом пройдут дожди с грозами. В целом предстоящая неделя в Московском регионе будет более теплая, чем уходящая.