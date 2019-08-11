РИАМО - 11 авг. Роскомнадзор направил в адрес Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

«По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как push-уведомления) с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения», — говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, уведомления поступают в том числе тем, кто не подписан на каналы этих структур. Если Google не примет меры, это будет расцениваться как «вмешательство в суверенные дела государства, враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России». В этом случае РФ оставит за собой право на адекватную реакцию, заключается в сообщении.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные с властями акции. Их участники требовали зарегистрировать оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Ряд кандидатов не зарегистрировали, так как слишком много подписей за их выдвижение признали недействительными. На первом несогласованном митинге задержали, по данным полиции, 1074 человека, на втором – около 600 человек.

Кроме того, 10 августа после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы прошла несанкционированная акция. По данным МВД, было задержано 136 человек.