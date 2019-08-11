РИАМО - 11 авг. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает недопустимым чрезмерное оповещение населения об опасных погодных явлениях.

Вечером 8 августа в эфире федеральных телеканалов в Москве и Подмосковье появилось оповещение от МЧС о надвигающемся шторме. Жителям рекомендовали быть острожными и внимательными.

«Нужно отдавать отчет, что подобный вой сирен и отключение ТВ имеют побочный эффект, создают чрезвычайно нездоровый психологический климат и панику среди населения (раньше за нее расстреливали). Люди и так находятся под постоянным информационным давлением. И многие (особенно пожилого возраста) воспринимают такие новости слишком буквально, испытывая глубокий страх и переживание», - написал Тишковец в Instagram.

По мнению синоптика, излишние предупреждения создают хайп на пустом месте. Тем более что погодного коллапса в Московском регионе не случилось.

«Докладываю, что в пятницу порывы ветра в Москве не превышали в порывах 11 метров в секунду (!), а осадков выпало ночью 10 миллиметров и днем 4 миллиметра! Это ни о чем для серьезного штормового предупреждения! То есть прогноз, именуемый как «коллапс погоды» – не оправдался! Было это ясно накануне? Да», - отметил Тишковец.

По его словам, погодная опасность для Московского региона была преувеличена, на языке метеорологов это называется «ошибка ложной тревоги». Это не было поводом для того, чтобы переводить рядовое штормовое предупреждение в высшую степень погодной опасности.

Тишковец рассказал, что реально опасны для жизни такие метеорологические явления, как шквал (25 метров в секунду), ураган (30 метров в секунду), смерч, сильный ливень (30 миллиметров осадков за час). Именно при таком прогнозе следует включать сирены и громкоговорители, запускать бегущую строку на телевидению и рассылать СМС-сообщения.

«У меня вопрос? А это было в Москве? Отвечаю – не было! Экономике города был нанесен урон? То есть кто-то из-за своей низкой квалификации перестраховался, а миллионы людей стояли на ушах!» - заключил синоптик.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, в ночь на 9 августа на территории Подмосковья ветром повалило 12 деревьев. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в столице за двое суток непогоды упали 150 деревьев, были повреждены 36 автомобилей.