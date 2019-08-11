РИАМО - 11 авг. Басманный суд Москвы в воскресенье не рассматривал ходатайство СК об аресте Дмитрия Васильева по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщила РИАМО в воскресенье пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«В соответствии с вынесенным Басманным судом постановлением, ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого Васильева под стражу возвращено без рассмотрения», - сказала Царева.

Васильев может стать тринадцатым по счету обвиняемым в деле о массовых беспорядках. Двое из обвиняемых находились в розыске, в том числе Сергей Фомин. Узнав о том, что его разыскивают, он явился в полицию сам.

Ни один из фигурантов дела вину не признает. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты. 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600 человек.

В субботу на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции.