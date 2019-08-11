РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. В подмосковных Люберцах в Малаховском парке прошла дискотека для жителей, посвященная Дню физкультурника, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

«В рамках программы «День семейного отдыха» в Малаховском парке культуры и отдыха 10 августа прошла субботняя дискотека «Зажигаем вместе!», приуроченная ко Дню физкультурника», - говорится в сообщении.

Мероприятие проходило по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом 1.

Более 200 мероприятий организовали в Подмосковье в честь Дня физкультурника 10 и 11 августа. Среди них — соревнования по теннису, баскетболу, футболу, шахматам, сдача нормативов ГТО и многое другое.