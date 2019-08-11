РИАМО – 11 авг. В российских колледжах перестанут набирать студентов для обучения по около 100 устаревших направлений, в то же время появятся новые направления подготовки, рассказала министр просвещения России Ольга Васильева.

«С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО). Почему? Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают. Третьи - изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах», — сказала Васильева в интервью «Российской газете».

По ее словам, исчезнут такие профессии, как изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица.

Министр добавила, что в колледжах появятся или уже появились такие специальности, как техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем, аддитивные технологии - технологии с использованием 3D-печати, мехатроника и мобильная робототехника, графический дизайн. Спросом пользуется специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».