РИАМО - 11 авг. Выставку портретов пассажиров городского транспорта в павильоне Московских центральных диаметров посетили более 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На выставке представили около 220 работ художников проекта «Art of Metro». Еще около 200 набросков было создано в первый день выставки, в конце июля.

«Выставка продлилась две недели, и за это время в павильоне МЦД побывало более 10 тысяч человек. На картинах представлены портреты пассажиров городского транспорта не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Пекина и Рима. Авторы проекта «Art of Metro» рисуют «на ходу», в день открытия в технике быстрого рисунка они нарисовали еще более 200 портретов посетителей павильона МЦД», – говорится в сообщению.

Портреты, нарисованные в день выставки, гости могли забрать с собой.

Создатель проекта «Art of Metro» – художник-аниматор Максим Шаговиков. В 2013 году он создал в соцсетях группу для художников, которые рисуют в общественном транспорте.

Павильон Московских центральных диаметров находится на площади у Киевского вокзала. Время работы: с 9:00 до 21:00. Вход свободный.