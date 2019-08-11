РИАМО - 11 авг. В подмосковной Коломне в квартире на улице Шилова обнаружили тело человека с ножевым ранением, подозреваемый в убийстве задержан, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области знакомый жертвы 1976 года рождения, ранее судимый», - сказал собеседник агентства.

Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».