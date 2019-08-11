РИАМО - 11 авг. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо Подмосковья и всей России, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Профессия строителя всегда пользовалась заслуженным уважением. Сегодня на вас лежит огромная ответственность по решению важных государственных задач. Сохраняя и приумножая традиции своих предшественников, внедряя самые современные технологии и оригинальные конструкторские решения, вы обеспечиваете надежную работу строительного комплекса Московской области, вносите большой вклад в реализацию приоритетных национальных проектов и государственных программ», - сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что благодаря профессионализму и созидательному труду строителей в Подмосковье с каждым годом растут темпы ввода жилья, а также промышленных, социальных и инфраструктурных объектов.

«Отдельные слова признательности – ветеранам строительного комплекса. Вы создали неповторимый облик Подмосковья, внесли свой вклад в развитие отрасли и подготовили достойную смену, обеспечив нашу область квалифицированными кадрами», - заключил Брынцалов.

День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа в России и некоторых других странах, являющихся бывшими республиками Советского Союза. В этом году День строителя выпал на 11 августа.