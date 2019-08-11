РИАМО - 11 авг. В столице в минувшую субботу фестивальные площадки на ВДНХ посетили почти 70 тысяч человек, а в парке Горького побывали 52 тысячи гостей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На главной выставке страны в эти выходные проходят сразу два крупных события. Уикенд молодежной культуры объединил фестиваль стрит-арта, уличные танцы, концерты под открытым небом и экспозицию граффити к 80-летию ВДНХ», - говорится в сообщении.

Молодежный уикенд на ВДНХ стартовал в пятницу. Уже прошло несколько концертов, участниками которых стали Лигалайз, духовой оркестр Dizzi Boyz Brass Band и резидент фестиваля d’Art Russe á Deauville Дарья Давыдова. Также здесь прошли мастер-классы по граффити, выступления диджеев, интересные лекции и турниры по настольным играм.

Впервые на ВДНХ состоялся торжественный развод конных и пеших караулов Президентского полка, а также показательные выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды.

В воскресенье поклонников уличного искусства ждут в шатрах у павильона №1 «Центральный» на тематических мастер-классах. К тому же там можно послушать участников конкурса молодых рэп-исполнителей и хедлайнеров фестиваля, а также увидеть выставку граффити, посвященную 80-летию ВДНХ.

На площади Промышленности проходит первый в России национальный чемпионат по уличным танцам. В соревнованиях принимают участие 32 человека, сильнейшего выберут зрители. Кроме того, на веранде Дома культуры пройдут бесплатные мастер-классы. Также на ВДНХ работает ретроспективная выставка автомобилей глав государства и мотоциклов почетного эскорта.

На Октябрьской площади несколько раз в день проходят показательные выступления мотоциклистов почетного эскорта. В зеленом театре ВДНХ в рамках фестиваля городских романтиков выступит музыкальный коллектив «Свидание». Завершатся выходные на главной выставке страны концертной программой «Симфонический квартирник» на крыше павильона «Рабочий и колхозница».

Фестиваль воздушной гимнастики и Meat & Beat проходят в эти выходные в парке Горького. На фестиваль воздушной гимнастики приехали более 100 спортсменов из Санкт-Петербурга, Таллина, Калуги и Минска. Они показали номера на воздушном кольце, полотнах и оригинальных снарядах. Кроме того, здесь провели мастер-классы, на которых можно было совершить полет на воздушной трапеции, научиться жонглировать и прыгать на батуте.

На фестивале Meat & Beat выступили популярные музыканты — Егор Крид, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка, Amchi, MC Doni. Здесь работают фудкорты с мясными блюдами, приготовленными поварами лучших столичных ресторанов.