РИАМО - 11 авг. Участники всероссийского фестиваля «Сыр Пир Мир», который проходит в подмосковной Истре, могут оставить детей в бесплатном детском саду, сообщил организатор фестиваля Олег Сирота.

Фестиваль «Сыр Пир Мир» проходит на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское. Организовать такое крупное мероприятие стало возможным благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Последний день фестиваля сыра «Сыр Пир Мир»уже в самом разгаре! Не упустите свой шанс, приезжайте к нам в гости, следующего фестиваля придется ждать целый год! Сегодня до 20:00 для вас работает ярмарка, где вы можете продегустировать и купить 500 сортов сыра, мясных деликатесов, хлеба, меда и многого другого! Для тех, кто приедет с детишками, работает бесплатный детский сад, множество детских мастер-классов, батуты и многое другое», - написал Сирота в Instagram.

Кроме того, гости могут посетить фудкорт и посмотреть на сельхозживотных, добавил Сирота.

На сырный фестиваль в Истру приехали участники из 44 регионов России, которые представили свыше 500 сортов сыра отечественного производства и другую натуральную продукцию. Для гостей приготовили 100 тонн сыра, фирменные колбасы, хлеб, молочную продукцию, мед, квас и множество других продуктов. Все это можно продегустировать и купить.

За два дня площадку фестиваля «Сыр Пир Мир» посетили почти 80 тысяч человек.