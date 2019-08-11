РИАМО - 11 авг. В городском округе Истра изменили схему движения транспорта в районе площадки фестиваля «Сыр Пир Мир», это связано с прибытием большого количества гостей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи с большим наплывом гостей заезд на фестиваль осуществляется только с Новорижского шоссе, выезд через деревню Кострово. Будьте внимательны при планировании маршрута», — говорится в сообщении.

Фестиваль проходит с 9 по 11 августа на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское. За первые два дня фестиваль посетили около 80 тысяч человек.

На сырный фестиваль в Истру приехали участники из 44 регионов России, которые представили свыше 500 сортов сыра отечественного производства и другую натуральную продукцию. Для гостей приготовили 100 тонн сыра, фирменные колбасы, хлеб, молочную продукцию, мед, квас и множество других продуктов. Все это можно продегустировать и купить.