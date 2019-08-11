РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В подмосковном Подольске исламский праздник Курбан-байрам отметили около 15 тысяч верующих на двух площадках, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы администрации горокруга.

«В Подольске 11 августа в праздничном коллективном намазе на двух специально выделенных площадках приняли участие около 15 тысяч человек. С 07:00 до 08:00 проводилась праздничная молитва в МУ СШОР «Лидер» в районе Высотный, улица Гайдара, 11А. С 08:00 до 10:00 - в молебном доме на Домодедовском шоссе, 35А», – сказал собеседник агентства.

Курбан-байрам – это исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Хадж – пятый столп ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама.

Этот день у верующих начинается с намаза. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей, родственников.

Всего на площадках в Московском регионе намаз совершили около 375 тысяч человек.