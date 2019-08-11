РИАМО - 11 авг. Центральное казачье войско отпраздновало 25-летие в Доме культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске, на мероприятии также выбрали нового атамана, сообщается на сайте телеканала «360».

Мероприятие посетили около 500 человек, гости приехали в Наро-Фоминск со всей России. Такие казачьи круги проводят раз в пять лет.

«Кадетский казачий корпус в каждом из регионов ЦФО — такова цель Центрального казачьего войска на новую пятилетку. А пока флагманом на этом направлении является первый Рузский казачий кадетский корпус имени Доватора», — говорится в сообщении.

Центральное казачье войско помогает организовывать спортивные соревнования, занимается подготовкой к службе в Вооруженных силах и в рядах Росгвардии, оказывает поддержку образовательным, культурным и творческим проектам. Казаки также занимаются охраной общественного порядка. В Домодедове казаки-дружинники дежурят вместе с нарядами полиции.

«В 1994 году было зарегистрировано ЦКВ, организатором и первым атаманом был мой отец, Игнатьев Борис Борисович, он был очень ответственный, инициативный, мог повести за собой людей. Ну, что вы и видите: во что это переросло. Также он был офицером запаса. И группой офицеров было принято решение о создании ЦКВ, чтобы возродить казачью культуру в центре России», — сказал первый заместитель атамана отдельского казачьего войска Московской области Владимир Игнатьев.

Атаманом Центрального казачьего войска на новый пятилетний срок единогласно переизбрали Ивана Миронова. Затем состоялся торжественный концерт казачьих музыкальных коллективов.