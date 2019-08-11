РИАМО - 11 авг. Центральное казачье войско отпраздновало 25-летие в Доме культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске, на мероприятии также выбрали нового атамана, сообщается на сайте телеканала «360».
Мероприятие посетили около 500 человек, гости приехали в Наро-Фоминск со всей России. Такие казачьи круги проводят раз в пять лет.
Центральное казачье войско помогает организовывать спортивные соревнования, занимается подготовкой к службе в Вооруженных силах и в рядах Росгвардии, оказывает поддержку образовательным, культурным и творческим проектам. Казаки также занимаются охраной общественного порядка. В Домодедове казаки-дружинники дежурят вместе с нарядами полиции.
«В 1994 году было зарегистрировано ЦКВ, организатором и первым атаманом был мой отец, Игнатьев Борис Борисович, он был очень ответственный, инициативный, мог повести за собой людей. Ну, что вы и видите: во что это переросло. Также он был офицером запаса. И группой офицеров было принято решение о создании ЦКВ, чтобы возродить казачью культуру в центре России», — сказал первый заместитель атамана отдельского казачьего войска Московской области Владимир Игнатьев.
Атаманом Центрального казачьего войска на новый пятилетний срок единогласно переизбрали Ивана Миронова. Затем состоялся торжественный концерт казачьих музыкальных коллективов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии