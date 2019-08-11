РИАМО - 11 авг. Благотворительный аукцион в пользу детского социально-реабилитационного центра проведут в воскресенье на сырном фестивале в подмосковном городском округе Истра, сообщил организатор фестиваля Олег Сирота.

Всероссийский фестиваль «Сыр Пир Мир» проходит на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское. Организовать такое крупное мероприятие стало возможным благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«У нас сегодня будет очень важное событие! В 15 часов мы проведем благотворительный аукцион! Мы собираем средства в помощь Государственному казенному учреждению социального обслуживания Московской области «Истринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», - написал Сирота в Instagram.

Он добавил, что все собранные средства пойдут на приобретение реабилитационного оборудования для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из социально незащищенных семей.

«Коробки для сбора средств стоят на нашей сыроварне, на пунктах продаж и в нашем кафе», - добавил Сирота.

На сырный фестиваль в Истру приехали участники из 44 регионов России, которые представили свыше 500 сортов сыра отечественного производства и другую натуральную продукцию. Для гостей приготовили 100 тонн сыра, фирменные колбасы, хлеб, молочную продукцию, мед, квас и множество других продуктов. Все это можно продегустировать и купить.