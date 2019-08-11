РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В подмосковном Подольске в Русском музее обрядов и быта 18 августа пройдет фольклорная программа «Яблочно-медовый спас», в которой могут принять участие все желающие, сообщается в группе «МБУК СДК «Романцево» пос. Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«18 августа в 16:00 Русский музей обрядов и быта, МБУК СДК «Романцево» и библиотека-филиал №21 приглашают на познавательно-развлекательную фольклорную программу «Яблочно-медовый спас» в поселке Радиоцентра Романцево, 10. Вход свободный", - говорится в сообщении.

Гостям расскажут об истории праздников яблочный спас и спожинки. На площадке проведут фольклорные игры, концертно-игровую программу, посетителей познакомят с обрядами и традициями праздника.

Яблочно-медовый спас - это не только ежегодный праздник урожая, это символ преображения природы перед наступлением осени. Этот праздник - напоминание о духовном преображении каждого, в нём тесно переплелись церковные и народные традиции.