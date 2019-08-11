РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. В подмосковных Люберцах прошли соревнования по жиму гири, в которых победил спортсмен из Люберец Павел Ревчук, сообщается в Instagram-аккаунте дирекции спортивных сооружений городского округа.

Соревнования состоялись 10 августа на стадионе «Электрон».

«В соревнованиях победил Павел Ревчук, второе место занял Аскер Шаркадзе, третье - Валерий Гурьев», - говорится в сообщении.

Ранее в рамках форума Sportb2b Московская область получила премию как самый спортивный регион России по итогам 2018 года. При оценке учитывались темпы развития спортивной инфраструктуры.