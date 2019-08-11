РИАМО - 11 авг. Около 375 тысяч верующих совершили намаз в честь Курбан-байрама на площадках в Московском регионе, из них 245 тысяч - в Москве и 130 тысяч - в Подмосковье, сообщил РИАМО в воскресенье первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

«По Москве 245 тысяч человек посетили мечети, из них 130 тысяч мусульман собралось возле Московской Соборной мечети. Также было задействовано четыре мечети, еще власти Москвы предоставили две дополнительные площадки. По области мы готовили 47 площадок в 37 муниципальных образованиях для проведения праздничных молитв. По нашим данным, около 130 тысяч верующих собрались на этих площадках», - сказал Аббясов.

Он отметил, что праздничная проповедь в честь Курбан-байрама прошла без происшествий во всех мечетях и на площадках, которые были задействованы.

«Хотелось бы поблагодарить правительство Московской области, муниципальные образования, администрации и, конечно же, наших правоохранителей, которые очень слажено работали. Я сам был на одной из точек в Ногинске. Там все было достойно проведено. Все прошло в штатном режиме», - добавил Аббясов.

Курбан-байрам – исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Хадж – пятый столп ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман.

Этот день у верующих начинается с намаза. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей, родственников. Так как не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, то приносить жертву принято там, где находишься. После молитвы начинается обряд закалывания жертвенных животных.