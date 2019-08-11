РИАМО - 11 авг. В воскресенье в Москве пройдут два футбольных матча, добраться на «РЖД Арену» болельщикам будет удобно от станции метро «Черкизовская» и станции МЦК «Локомотив», а на «ВЭБ Арену» — от станций метро «ЦСКА», «Сокол», «Полежаевская» и станции МЦК «Зорге», сообщается в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

На «РЖД Арене» футбольный клуб «Локомотив» сыграет с «Уралом», матч начнется в 16:30. На «ВЭБ Арене» ЦСКА встретится с «Сочи», начало игры в 19:00.

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к этим стадионам, возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок», — говорится в сообщении.

Билеты на обратную поездку лучше покупать заранее, чтобы не стоять в очереди за ними после окончания матча, предупредили в подземке.