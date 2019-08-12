РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 авг. Глава Королева Александр Ходырев в понедельник проведет встречу с жителями в ЦДК имени Калинина.

Встреча состоится в 18:00. С 16:00 в холле прием будут вести руководители различных подразделений и городских служб.

«Дорогие королевцы! В понедельник, 12 августа, в 18:00 проведу большую встречу с жителями в ЦДК имени Калинина. Поговорим о вопросах, которые вас беспокоят, обсудим перспективы дальнейшей совместной работы», - написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Принять участие во встрече могут все желающие.