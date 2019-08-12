РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Заместитель начальника управления МВД России по Подольску Александр Редькин в понедельник проведет прием граждан, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу Подольск.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, встретиться с Редькиным можно будет 12 августа с 17:00 до 20:00. Прием будет проходить по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Записаться на прием и узнать подробности можно по телефону: 8(496)763-02-59.