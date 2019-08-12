В связи с проведением авиационно-космического салона «МАКС-2019» на аэродроме Раменское с 27 августа по 1 сентября будет ограничено движение автомобильного транспорта. Ограничения затронут сам город Жуковский и подъезды к нему по трассе М5, Быковскому шоссе и др. Объездные пути – по Егорьевскому и Раменскому шоссе. В черте города Жуковский, по данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, проезд будет запрещен по улицам Гагарина, Горького, Дзержинского, Дугина, Жуковского, Кооперативной, Мичурина, Мясищева, Наркомвод, Туполева и Чкалова. Также на многих улицах нельзя будет парковаться. Подробнее о транспортных ограничениях во время МАКС-2019 читайте в инфографике РИАМО.