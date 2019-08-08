РИАМО - 8 авг. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает жителей о выявлении в обороте фальсифицированного сливочного масле «Крестьянское» от пензенского ООО «Велес», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Поступает информация о выявлении на территории Российской Федерации фальсифицированной молочной продукции производства ООО «Велес» (Пенза, улица Мира, дом 35, офис 212)», - говорится в сообщении.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлено, что ООО «Велес» по вышеуказанному адресу свою деятельность не осуществляет.

Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области в отношении юридического лица ООО «Велес» вынесено предписание о прекращении действия декларации о соответствии от 7 марта 2019 года и сроком действия по 6 марта 2022 года на масло сливочное «Крестьянское» высший сорт с массовой долей жира 72,5%.

Продукция данного производителя — масло сливочное «Крестьянское» - не соответствует обязательным требованиям ГОСТ и требованиям «О безопасности молочной продукции». Кроме этого, масло производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасным в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.