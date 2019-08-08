РИАМО – 8 авг. Подрядчик приступил к ремонту тротуаров в Коломенском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Всего к ремонту запланированы 11 участков тротуаров, на которых будет произведено восстановление покрытия. На одном тротуаре на улице Красногвардейской покрытие будет выполнено из брусчатки», – заявил глава городского округа Денис Лебедев.

В план ремонта включены тротуары вдоль центральных улиц, которые уже становились объектом жалоб местных жителей в администрацию и на портал «Добродел».

Первыми отремонтируют тротуары на улицах Гагарина, Добролюбова и Красногвардейской.

Затем новое покрытие появится на тротуарах на улицах Калинина, Ленина, Суворова, Дзержинского, Окском проспекте, еще одном участке на улице Гагарина и на двух участках на улице Зеленая.

По плану ремонтные работы завершатся в сентябре.