РИАМО – 8 авг. Ориентируясь на предложения местных жителей, на пяти перекрестках городского округа Истра оборудуют поворотные и разгонные полосы, которые помогут разгрузить участки с высоким трафиком, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Все работы проведут в рамках проекта «Быстрые решения», полосы планируют устроить в намеченных областях до конца текущего года.

«(Полосы появятся – ред.) на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Босова в городе Истра, на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Гражданской и Волоколамского шоссе с улицей Гурьянова в городе Дедовск, на пересечении Волоколамского шоссе и улице Ленина в поселке городского типа Снегири и на пересечении Волоколамского шоссе и автодороги Волоколамское шоссе – Первомайский», – говорится в сообщении.

Участки выбраны по результатам обследований и пожеланий жителей городского округа.

В этом году в Московской области в рамках проекта «Быстрые решения» проведут работы на 27 перекрестках в 13 городах, где построят дополнительные поворотные и переходно-скоростные полосы, сделают круговое движение и устроят заездные карманы.

В результате реализации проекта на выбранных участках сократится время в пробке в среднем на 30 минут для полумиллиона жителей. Кроме того, организация кругового движения на перекрестках на 70% позволит сократить число ДТП с летальным исходом.

Проект «Быстрые решения» реализуется на дорогах Подмосковья с 2018 года. В прошлом году мероприятия провели на 80 объектах: дополнительные полосы движения были организованы на 42 участках, дополнительные обгонные полосы – на 12 участках, удобные повороты появились на 26 дорогах.

С адресным списком работ можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.