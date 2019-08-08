РИАМО – 8 авг. Компанию «АСМ Групп» внесли в реестр недобросовестных поставщиков в связи с нарушением условий контракта поставки CD-R дисков в Подольскую больницу, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные ГБУЗ МО «Подольская районная больница», в отношении ООО «АСМ Групп» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг на поставку CD-R дисков в бумажном конверте. В связи с нарушением ООО «АСМ Групп» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», – отмечается в сообщении.

Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «АСМ Групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.