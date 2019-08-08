РИАМО - 8 авг. Территория парка «Сокольники» закрыта для посещения вечером в четверг из-за ожидаемого штормового ветра и сильного дождя, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«Уважаемые посетители! В связи со штормовым предупреждением, поступившим от МЧС, территория парка закрыта для посещения», – говорится в сообщении.

Также в парке отменены все вечерние мероприятия.

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за шквалистого ветра и ливня. С 21:00 четверга будут закрыты для посещения гостей столичные парки. Также недоступен для посещения Московский зоопарк. Власти рекомендовали владельцам кафе закрыть летние веранды из-за непогоды.