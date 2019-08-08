РИАМО - 8 авг. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает жителей о выявлении в обороте фальсифицированной молочной продукции от вологодского ООО «Новосибирский молочный завод», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе проверки информации о выявлении в обороте на территории Московской и Тульской областей фальсифицированной молочной продукции производства ООО «Новосибирский молочный завод» (Россия, Вологодская область, Вологда, улица Чехова, дом ЗА, помещение 3) <…> установлено, что ООО «Новосибирский молочный завод» и ООО ПК «Новосибирский молочный завод» по адресу, указанному на этикетке продукции и в декларации о соответствии, отсутствуют», - говорится в сообщении.

Согласно сведениям, указанным в ЕГРЮЛ, ООО ПК «Новосибирский молочный завод» производство молока и молочной продукции не осуществляет.

Продукция с маркировкой производителя ООО «Новосибирский молочный завод» не соответствует обязательным требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молочной продукции».

Кроме этого, данная продукция производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.