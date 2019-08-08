РИАМО - 8 авг. Из-за шквалистого ветра и ливня водителям на дорогах Московской области рекомендовали выбирать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и быть крайне внимательными, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

В Московской области по прогнозам Гидрометеорологического бюро в ближайшие сутки ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем», - говорится в сообщении.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. В таких случаях необходимо звонить в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или на единый номер «112».

Ранее в Московском регионе повысили уровень погодной опасности с «желтого» на «оранжевый» из-за шквалистого ветра и ливня, он будет действовать с вечера четверга до вечера 9 августа. «Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, который означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.